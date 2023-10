FC Universitatea Cluj l-a tranferat pe fotbalistul olandez Elvis Manu. Jucatorul in varsta de 30 de ani vine la "U" de la Botev Plovdiv (Bulgaria), pentru care a si evoluat in doua partide in acest sezon.El are in CV cluburi precum Feyenoord Rotterdam, FC Groningen, Excelsior Rotterdam, Wisla Cracovia, Huddersfield, Brighton, Genclerbirligi Ankara, Akhisarspor si Ludorogets.Crescut la juniorii lui Feyenoord Rotterdam, varful olandez are 71 de meciuri in Eredivisie (15 goluri, 8 pase ... citeste toata stirea