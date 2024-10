Un clujean a facut o aplicatie de TRANSFERURI IEFTINE de fotbalisti pentru care a obtinut 8 milioane de EURO. Cluburi mari o folosesc deja!

Un clujean a reusit sa atraga investitii de 8.000.000 de euro pentru o aplicatie inovatoare care schimba regulile jocului in fotbalul romanesc. Aceasta este noua senzatie in materie de transferuri ieftine, iar cluburi importante, precum Dinamo Bucuresti, isi indreapta atentia catre platforma Nordensa pentru a gasi jucatori promitatori.Dupa o vara in care multi jucatori au refuzat sa se alature echipei, conducerea lui Dinamo a decis sa imbratiseze o abordare inovatoare pentru a-si intari lotul. ... citește toată știrea