Un fost antrenor din Gruia da de pamant cu CFR Cluj: "Un jucator ca Zouma nu ajunge in Romania daca e sanatos!"

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 11:48
Marius Sumudica, fost antrenor al CFR Cluj, a lansat un atac dur la adresa fundasului francez Kurt Zouma, dar si la strategia clubului din Gruia, dupa infrangerea dureroasa cu Dinamo. Tehnicianul este convins ca introducerea lui Zouma pe finalul meciului a fost o decizie neinspirata, care a costat echipa victoria.
"Eu cred ca Zouma ascunde o accidentare. Se vede ca nu are motricitate, nu e pregatit. A fost in Arabia Saudita, la Al-Orobah, si au retrogradat. Ceva se intampla cu el. Un jucator de ...citește toată știrea

