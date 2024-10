Un fost atacant de la CFR Cluj, dezamagit de echipa lui Dan Petrescu: "Jocul scartaie si de aici toata dezamagirea"

George Esucudean, fostul atacant de la CFR Cluj, a declarat ca echipa la care a jucat trece printr- o perioada dificila, el fiind dezamagit de modul in care merg lucrurile in Gruia."CFR Cluj este dezamagirea. Nu s-a calificat in cupele europene si trebuia sa fie acolo. Toata lumea spera. Lotul e bun dupa spusele lor. Nu vreau sa intru in discutii tactice de ce nu a jucat unul sau altul, ca acolo este un antrenor. Cred ca diferenta de jucatori a contat. Nu e frumos sa-mi dau cu parerea sa spun ... citește toată știrea