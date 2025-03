Un fost jucator de la CFR Cluj, dezvaluiri despre Dan Petrescu! Fotbalistul a spus totul: "Jucam cu sabia deasupra capului"

Cristi Balgradean, fostul jucator de la CFR Cluj si campion de doua ori cu echipa din Gruia, a vorbit despre modul in care a fost indepartat de Dan Petrescu si lasat pe banca de rezerve.Ajuns la CFR in 2020, Cristi Balgradean a fost o buna perioada principala solutie pentru postul de portar. Totusi, goalkeeper-ul crede ca Dan Petrescu astepta cu nerabdare un moment in care sa greseasca pentru a-l putea inlocui."Inainte de meci ma cheama la el si imi zice 'stiu ca esti suparat, tu trebuie sa ... citește toată știrea