Un fost jucator de la CFR Cluj revine in fotbal dupa ce s-a retras! A renuntat la cariera de fotbalist din cauza problemelor la inima

Un fost atacant al echipei din Gruia, care a facut senzatie in celebra dubla CFR Cluj-Celtic, revine in fotbal, la aproape 5 ani ani distanta dupa ce s-a retras din cauza unor probleme la inima.Este vorba despre George Marius Esucudean, care va deveni sponsorul echipei CSM Resita, formatia ce evolueaza in Liga a II-a din Romania.Presedintele echipei, Cristi Bobar, a declarat ca il cunoaste pe Esucudean inca de pe vremea cand juca la Dinamo, iar el era director sportiv in perioada respectiva ... citește toată știrea