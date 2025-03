Un fost jucator de la "U" Cluj, mesaj emotionant pentru echipa clujeana: "Mi-a placut si mi-a ramas la inima"

Ioan Filip, unul dintre oamenii importanti ai Universitatii Cluj, care a ajutat echipa clujeana sa promoveze in prima liga, are cuvinte de lauda la adresa "studentilor".Mijlocasul, in vasta de 35 de ani, a urmarit indeaproape parcursul echipei clujene si a vorbit despre punctele forte ale fostei sale formatii, printre care se numara stabilitatea financiara, dar si antrenorul Ioan Ovidiu Sabau."Ei fac o treaba buna! Din punct de vedere al conducerii, totul este pus la punct. Nu sunt probleme ... citește toată știrea