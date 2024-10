Un fost jucator important de la CFR Cluj a fost la un pas sa il bata pe Dan Petrescu: ,,Am dat cu piciorul in usa si am tipat: *Petrescule, unde esti?*"

Un moment tensionat a fost povestit de catre fostul portar al CFR Cluj, Giedrius Arlauskis, dupa un meci in care Dan Petrescu l-a criticat. Lituanianul a marturisit ca a fost la un pas sa il bata pe antrenor, insa acesta s-ar fi inchis in propriul sau birou.Dan Petrescu i-a fost antrenor lui Giedrius Arlauskis la CFR Cluj in perioadele august 2017 - iulie 2018, martie 2019 - noiembrie 2020 si august - septembrie 2021.In plus, portarul si antrenorul s-au intersectat si la Unirea Urziceni in ... citește toată știrea