Un fotbalist care a jucat pentru U Cluj si CFR revine in Superliga. Ce echipa a ales atacantul

Unirea Slobozia a anuntat astazi ca a semnat un nou contract cu atacantul Jakub Vojtus, un slovac de 31 de ani cu foarte multa experienta in fotbalul romanesc. Acesta a jucat pentru prima data in Romania acum 11 ani, iar acum va reveni la cea de a sasea echipa din tara.Jakub Vojtus si-a avut debutul in Romania in 2014, cand a jucat la Universitatea Cluj, moment in care echipa se afla in Liga 2. Insa aici nu a stat prea mult timp, iar dupa doar sase luni s-a mutat la un club din Polonia.Cel ... citește toată știrea