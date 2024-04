Un influent milionar de la CFR Cluj a recunoscut ca vine Dan Petrescu

Influentul milionar Stefan Gadola, actionar la CFR Cluj, a recunoscut ca la echipa va veni Dan Petrescu."Dan a fost intotdeauna un baiat deosebit si a luat campionatul de cate ori a fost la noi. Chiar daca era criticat stilul lui de joc, noi am luat campionatul. Eu sper sa obtinem macar locul 2 (n.r.- in acest sezon). (n.r. - Si la anul titlul?) Asa mi se pare normal! Noi am fost intotdeauna bolnavi cu chestia asta. Totdeauna am vrut titlul.Nu imi pare rau ca nu a venit mai devreme Dan ... citește toată știrea