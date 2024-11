Un jucator de la CFR Cluj, erou pentru moldoveni. A intrat in istoria echipei nationale pentru ce a facut

Un jucator de la CFR Cluj a fost eroul meciului cu Andorra, marcand singurul gol al Moldovei care a dus echipa mai departe in Liga Natiunilor.Atacantul Virgiliu Postolachi a fost titular pentru nationala Moldovei in meciul din deplasare cu Andorra si a marcat unicul gol al partidei in minutul 90+2.Astfel, selectionata de peste Prut a castigat Grupa 2 din Liga D, din care au mai facut parte Malta si ... citește toată știrea