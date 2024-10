Un jucator de la Universitatea Cluj a intrat in istoria Ligii 1. Performanta uluitoare pentru mijlocasul "studentilor"

Un jucatar de la Universitatea Cluj a intrat in istoria Ligii 1, dupa victoria cu Otelul Galati, scor 2-0, din etapa a 13-a.Pe langa faptul ca a marcat gol in meci, Dan Nistor a scris din nou o fila din istoria Ligii 1, ajungand la 455 de prezente in campionat.Astfel, mijlocasul Universitatii Cluj se claseaza in acest moment pe locul al optulea in clasamentul all-time condus de Ionel Danciulescu (515).Cum arata clasamentul:Danciulescu 515C. Stefanescu 490Florea Ispir 485Boloni ... citește toată știrea