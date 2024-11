Un jucator important de la CFR Cluj trece prin momente delicate. Cristi Balaj a dezvaluit cu ce se confrunta: "Are un virus, i-au aparut niste pete"

Un jucator important de la CFR Cluj trece printr-o perioada mai dificila, in conditiile in care in ultimele 2 luni nu a mai fost vazut pe teren.Este vorba despre grecul Panagiotis Tachtsidis, jucator de baza in lotul lui Dan Petrescu. Presedintele CFR-ului, Cristi Balaj, a vorbit despre problemele jucatorului, precizand ca pe langa accidentare, fotbalistul a luat si un virus."Noi credem in continuare in el. A fost accidentat, el a jucat accidentat. El a avut leziune musculara, intr-o ... citește toată știrea