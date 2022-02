Un jucator pleaca, altul revine. Ce spune antrenorul "Universitatii" despre plecarea lui Pirvulescu si pe cine au readus "studentii" acasa

Mijlocasul Ioan Filip revine la "U" dupa jumatate de an in care a evoluat in Liga 1 la Gaz Metan Medias. FC Universitatea Cluj continua astfel seria transferurilor din aceasta iarna.La inceputul sezonului 2020 - 2021, Ioan Filip semna cu "U". In acel an, mijlocasul central a fost unul dintre cei mai constanti jucatori ai Universitatii, cu 19 meciuri, doua goluri si doua pase decisive.Ulterior, mijlocasul a evoluat la Gaz Metan Medias. Pe parcursul turului de campionat, Filip a imbracat ... citeste toata stirea