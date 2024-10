Un mijlocas din Ghana, de la Sanatatea Cluj, este pregatit sa il impresioneze pe Hagi: ,,M-am gandit ca voi avea o cariera sanatoasa"

Sanatatea Cluj se va intalni cu Farul lui Gica Hagi astazi in Cupa Romaniei. Echipa de Liga 3 are in componenta jucatori din Ghana, Columbia sau Burkina Faso. Printre acestia se numara si Joseph Aidoo care are 19 ani, este mijlocas dreapta si unul dintre cei mai buni jucatori de la Sanatatea Cluj, potrivit ProSport.Fotbalistul din Ghana este unul dintre cei 5 straini din lotul echipei de Liga 3. A venit din liga secunda din Ghana pentru a semna cu Sanatatea Cluj: "E putin comic ca numele ... citește toată știrea