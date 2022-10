Un nou meci tare pentru U-BT in Eurocup

O noua saptamana, un nou meci in 7Days EuroCup pentru baschetbalistii clujeni. U-Banca Transilvania primeste marti, 25 octombrie, vizita celor de la Reyer Venetia. Prima minge se va juca la ora 19:00, iar jocul va fi transmis in direct la Prima Sport.Dupa ce s-au intors din Franta, elevii lui Mihai Silvatan au legat trei victorii. Doua au venit in campionat, cu SCM U Craiova si BC CSU Sibiu, in timp ce in EuroCup i-am rapus pe slovenii de la Olimpija Cedevita Ljubljana. Acum soseste la ... citeste toata stirea