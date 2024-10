Un nou scandal zdruncina vestiarul CFR-ului, dupa remiza cu FC Arges din Cupa Romaniei! Incidentul care a generat dezbateri aprinse

CFR Cluj a remizat cu FC Arges, scor 2-2, in primul meci din Cupa Romaniei, oaspetii fiind pe locul 9 in Liga a 2-a.Tensiunile au ajuns la cote maxime in aceasta disputa, avand in vedere ca Ciprian Deac, capitanul "feroviarilor" a fost protagonistul unui incident ce a generat dezbateri aprinse.Dupa ce a fost schimbat in minutul 66, Deac, extrem de frustrat, a aruncat banderola de capitan pe gazon, gest ce a atras numeroase critici si speculatii. Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a comentat ... citește toată știrea