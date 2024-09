Un nou semi-esec pentru Dan Petrescu! Hermannstadt - CFR Cluj 0-0: "E atipic CFR-ul de anul asta, marcheaza mult"

FC Hermannstadt si CFR Cluj au remizat, scor 0-0, intr-un meci din runda cu numarul 10 din Superliga. In urma acestui rezultat, CFR Cluj a adunat 15 puncte si este pe locul 4, in timp ce Hermannstadt e la doua lungimi distanta, pe pozitia 7.CFR Cluj a expediat peste 20 de suturi spre poarta adversa, dar nu a putut obtine victoria la Sibiu. A fost doar 0-0, iar formatia din Gruia a urcat pe locul 4 in clasament, acum la 6 lungimi in urma liderului U Cluj."Ce sa nu functioneze? Nu bagam mingea ... citește toată știrea