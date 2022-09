Un nou transfer in Liga 1. Lorand Fulop, un mijlocas ofensiv se alatura lotului condus de Eugen Neagoe

Universitatea Cluj a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, transferul mijlocasului ofensiv Lorand Fulop (25 ani), care a evoluat ultima oara la formatia FC Voluntari."FC Universitatea Cluj continua seria transferurilor, cel mai nou nume care se alatura lotului condus de Eugen Neagoe fiind mijlocasul ofensiv Lorand Fulop (25 de ani).", anunta FC Universitatea Cluj.Fulop are doua prezente in tricoul nationalei U21 a Romaniei, in partidele amicale cu Spania si Danemarca, meciuri ce au avut loc ... citeste toata stirea