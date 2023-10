Universitatea Cluj a anuntat marti transferul atacantului olandez Elvis Manu de la formatia bulgara Botev Plovdiv."FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu atacantul olandez Elvis Manu. Jucatorul in varsta de 30 de ani vine la "U" de la Botev Plovdiv (Bulgaria), pentru care a si evoluat in doua partide in acest sezon.Noul nostru atacant are in CV cluburi precum Feyenoord Rotterdam, FC Groningen, Excelsior Rotterdam, Wisla Cracovia, Huddersfield, Brighton, Genclerbirligi Ankara, ... citeste toata stirea