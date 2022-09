Un nou transfer la campioana Romaniei. Un fundas din Serie A incepe antrenamentele sub comanda lui Dan Petrescu

CFR Cluj a oficializat, vineri dimineata, transferul senegalezului Ibrahima Mbaye. Fundasul dreapta de 27 de ani era liber de contract dupa despartirea de Bologna.Ibrahima Mbaye are peste 140 de meciuri in Serie A, avand in CV echipe precum Inter, Livorno sau Bologna.Mbaye a castigat anul acesta si Cupa Africii pe Natiuni alaturi de nationala Senegalului.Transferul a fost anuntat si oficial de clubul feroviar."Suntem bucurosi sa va anuntam ca Ibrahima Mbaye, fundas lateral in varsta de ... citeste toata stirea