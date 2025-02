,,Un produs al Academiei CFR Cluj" si-a prelungit contractul cu formatia din Gruia. Oficialii sunt multumiti de prestatiile tanarului fundas

Ioan Barstan, un tanar jucator, nascut in 2004, si-a prelungi contractul cu formatia din Gruia pana in anul 2028.Acesta a avut prestatii convingatoare in ultimul an si jumatate pe care l-a petrecut jucand pentru Unirea Ungheni, sub forma de imprumut. Acesta a ocupat pozitia de fundas lateral, dar a jucat si ca extrema.,,Suntem bucurosi sa va anuntam ca Ioan Barstan, un produs al Academiei CFR, si-a prelungit ... citește toată știrea