"Un rand era de scris in plus" - Gafa celor de la U Cluj i-a permis lui Eugen Neagoe sa plece linistit

Narcis Raducan (48 de ani), fost fotbalist la Steaua si Rapid, a explicat la Digi Sport cum Eugen Neagoe ar fi putut fi pastrat la "U" Cluj foarte simplu."E un traseu regulamentar. Intr-adevar, e o situatie dificila pentru ambele parti. Dar totul pleaca pentru ca nu au pus clauza de reziliere.E foarte simplu. Peste tot se intampla treaba asta. Orice om in situatii limita, trateaza discutia in mod subiectiv. E in oglinda.De multe ori am discutat ca 'omul ala isi pune clauza', dar uite ca e o ... citeste toata stirea