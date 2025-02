Un vis devenit realitate! Dupa ce "U" Cluj ajunge in play-off, Clujul face istorie: Doua echipe ale orasului in play-off! Haide, Cluj! VIDEO

Un vis devenit realitate: "U" Cluj in play-off!Universitatea Cluj a reusit o performanta istorica si s-a calificat in play-off-ul SuperLigii Romaniei! Dupa un sezon de lupta si determinare, echipa antrenata de Ioan Ovidiu Sabau si-a asigurat prezenta intre cele mai bune sase echipe ale campionatului. Mai mult, Clujul scrie istorie in fotbalul romanesc, avand doua echipe in play-off, alaturi de CFR Cluj.Victorie spectaculoasa U Cluj cu Unirea SloboziaIn etapa a 27-a a SuperLigii, "sepcile ... citește toată știrea