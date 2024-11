Unde a ajuns sa joace un fost jucator de la CFR Cluj. A castigat doua titluri de campion cu formatia din Gruia: ,,M-am simtit dorit"

Unirea Alba Iulia a anuntat ca a semnat cu jucatorul Catalin Golofca, care s-a despartit recent de echipa CSM Slatina.Unirea Alba Iulia a reusit sa isi asigure, cel putin, prezenta in grupele din Cupa Romaniei. Mai mult decat atat, Unirea are un parcurs foarte bun in Liga 3, dorind sa revina in esalonul secund al fotbalului romanesc.,,Sincer m-am simtit dorit la Unirea Alba Iulia, chiar daca eu o sa incep in ianuarie, dar asta a insemnat foarte mult pentru mine si am venit fara ezitare, nu ... citește toată știrea