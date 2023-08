Suporterii CFR Cluj cer cu insistenta sa fie lasati in inelul superior al Cluj Arena, la derby -ul cu U Cluj, pentru a se simti egalii celor de la Universitatea."Normalitate? Unde e normalitatea pe care FC Universitatea Cluj si suporterii sai o clameaza de fiecare data cand emit diferite pretentii la meciurile care se disputa in Gruia? Pretentii pe care clubul nostru le-a satisfacut cu varf si indesat, fara a sta foarte mult timp la discutii, permitand accesul suporterilor universitari in ... citeste toata stirea