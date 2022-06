Unirea Triteni: Sezonul 2021-2022 in cifre

Locul 5a in campionatul Ligii a IV a Judetului Cluj cu 41 de puncte din 24 de jocuri cu 13 victorii, 2 egaluri si 9 infrangeri intr-un campionat in care au evoluat 13 echipe la egalitate de puncte cu Acs Floresti dar mai buni in jocurile directe primul criteriu de a face departajarea in cazul egalitatii de puncte.Semifinalele Cupei Romaniei faza judeteana. Ne-am descurcat onorabil tratand cu maxima seriozitate si aceasta competitie fiind la un meci distanta de a fii in finala. Am fost in ... citeste toata stirea