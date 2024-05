Universitatea Cluj a castigat in premiera Cupa Romaniei U18

Universitatea Cluj a cucerit in premiera trofeul Cupei Ligii de Tineret Juniori Mari, dupa cum informeaza Federatia Romana de Fotbal. De partea cealalta, Farul Constanta este la a doua finala consecutiva pierduta, dupa ce anul trecut a fost invinsa de FCSB U18.Universitatea Cluj si Farul Constanta si-au disputat trofeul Cupei de Tineret in acest sezon, intr-un meci jucat in deschiderea ... citește toată știrea