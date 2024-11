Universitatea Cluj a dat tonul pe scena internationala. Trei jucatori au stralucit in tricourile nationale

Trei jucatori ai Universitatii Cluj, care au fost convocati la echipele nationale de seniori pentru ultimele meciuri din Liga Natiunilor, au stralucit pe teren.Artur Miranyan a contribuit decisiv la clasarea Armeniei pe pozitia secunda in Grupa 4 din Liga C a Nations League. De asemenea, Vadim Rata a obtinut alaturi de reprezentativa Republicii Moldova promovarea in Liga C, in timp ce Edvinas Gertmonas a bifat aparitia cu numarul 16 in tricoul nationalei Lituaniei.Miranyan, atacantul "U" ... citește toată știrea