Universitatea Cluj a pierdut locul de lider in campionat. Sabau: ,,Greu de digerat. Imi asum"

Universitatea Cluj si Poli Iasi au terminat la egalitate, scor 2-2, intr-un meci din etapa 26-a din campionatul intern.Echipa antrenata de Sabau a reusit sa marcheze o dubla, in minutul 61 si 67, iar Universitatea Cluj a fost aproape de a ramane cu toate cele trei puncte. Insa, Poli Iasi a reusit sa marcheze in minutele de prelungire doua goluri, stricand planurile echipei de pe Cluj ArenaIn urma acestui rezultat, echipa antrenata de Ioan Ovidiu Sabau ocupa locul secund in clasament, cu 45