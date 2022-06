Universitatea Cluj anunta primul transfer al verii. Un fundas central cu peste 120 de meciuri in Liga 1 se va alatura "studentilor"

FC Universitatea Cluj a anuntat primul transfer al verii, pentru intarirea lotului inainte de meciurile tari din Liga 1. "U" l-a transferat pe Andrei Pitian (26 de ani), un fundas central cu peste 120 de meciuri in Liga 1 si cu prezente in cupele europene.Desi reunirea lotului va avea loc intr-o saptamana, iar primul antrenament al verii este programat in data de 14 iunie, "U" pare sa decida mai greu formatia finala pentru meciurile din Liga 1.Crescut de centrul de copii si juniori de la ... citeste toata stirea