Universitatea Cluj, esec la Craiova. Oltenii au invins cu 1-0, dupa ce au dominat meciul contra clujenilor

Echipa pregatita de Eugen Neagoe a pierdut pe terenul oltenilor, scorul final fiind de 1-0, in runda cu numarul 17 din sezonul regulat al Superligii.Gazdele au preluat iniatiativa inca din start, au dominat la capitolul posesie si au incercat sa avanseze spre poarta oaspetilor. In schimb, echipa clujeana a facut un pressing agresiv in primele minute si a sperat sa forteze o greseala a oltenilor. Prima situatie periculoasa a partidei a avut loc in minutul 19, cand Baiaram a reluat slab, pe ... citeste toata stirea