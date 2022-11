Universitatea Cluj - FC Arges, duel de traditie in Superliga. Neagoe: "Niciodata n-o sa le cer jucatorilor sa stam cu fundul in poarta"

Universitatea Cluj si FC Arges se intalnesc astazi, de la ora 18:00, in penultimul meci al rundei 18 din Superliga. Meciul se va disputa pe Cluj Arena.Universitatea Cluj si FC Arges vin dupa cate o infrangere suferita in etapa trecuta de Liga 1. Elevii lui Eugen Neagoe au pierdut meciul cu Universitatea Craiova, scor 0-1, in timp ce trupa lui Marius Croitoru a pierdut fara drept de apel cu Sepsi, scor 0-5. Inaintea meciului din etapa a 18-a a Ligii 1, Universitatea Cluj se afla pe locul 13 in ... citeste toata stirea