Universitatea Cluj incepe anul cu o victorie pe Cluj Arena impotriva Gloriei Buzau, 2-1.Gloria Buzau a deschis scorul in min. 35, o actiune construita in flancul stang, Ricardo Matos marcheaza pentru echipa lui Eugen Neagoe din fata portii. In min. 84 Dan Nistor a egalat din penalty si a consfintit scorul final de pe tabela, 2-1, cu putin timp inainte de finalul meciului, tot din penalty, in min. 90+1.Ambele penalty-uri au fost dictate de sistemul de asistenta video, VAR.Mai jos rezumatul ... citește toată știrea