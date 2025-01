Universitatea Cluj isi intareste lotul inainte de reluarea campionatului. Ovidiu Sabau: "Suntem aproape sa achizitionam doi jucatori"

Antrenorul Universitatii Cluj, Ovidiu Sabau, a anuntat ca asteapta intariri inainte de reluarea campionatului.La revenirea in tara din Turcia, dupa cantonamentul de o saptamana, tehnicianul "studentilor" a anuntat ca echipa va transfera doi jucatori, printre care se numara si un jucator de la CFR Cluj, Andrei Artean."Suntem aproape sa achizitionam doi jucatori in zonele laterale. Cred ca se va concretiza in aceasta saptamana. Ne gandim si la Artean, ... citește toată știrea