Copiii care au varsta pana in 14 ani au acces gratuit la meciul "U" Cluj-Universitatea Craiova, programat sambata, de la ora 21:30, pe Cluj Arena.Gratuitatea este valabila doar in sectoarele de la Tribuna 2. Duelul face parte din etapa 10 din SuperLiga. In clasament, Universitatea Cluj se afla pe locul 9, cu doua victorii, patru egaluri si trei infrangeri, acumuland 10 puncte. Universitatea Craiova se afla pe locul 3, cu cinci victorii, doua egaluri si doua infrangeri, acumuland 17 puncte.