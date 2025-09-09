Editeaza

Universitatea Cluj, lovitura dubla pe piata transferurilor in ultimele ore ale perioadei de mercato: Omar El Sawy si Virgiliu Postolachi intaresc ofensiva

Luni, 08 Septembrie 2025, ora 16:48
Universitatea Cluj a dat doua lovituri importante pe piata transferurilor si isi contureaza serios lotul pentru noul sezon de Superliga. Dupa ce atacantul de banda dreapta Omar El Sawy (21 de ani) a fost imprumutat de la Rapid Bucuresti, "sepcile rosii" l-au convins si pe Virgiliu Postolachi sa se alature proiectului lui Ioan Ovidiu Sabau. Mutarea moldoveanului a fost confirmata chiar de patronul CFR-ului, Nelutu Varga, care a recunoscut ca a facilitat trecerea jucatorului la rivala din oras. ...citește toată știrea

