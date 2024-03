Universitatea Cluj, meci de totul sau nimic la Voluntari! Alex Chipciu: "Ar fi fabulos sa intram in play-off, o continuare a ceea ce am reusit anul trecut"

Universitatea Cluj va disputa, maine 8 martie, de la ora 20:00 ultimul meci din sezonul regulat in deplasare pe terenul celor de la FC Voluntari.Favoritele FCSB, Rapid, CFR Cluj si Universitatea Craiova sunt deja calificate matematic in play-off. Mai sunt doua locuri disponibile, iar pentru ele se vor lupta Farul, Universitatea Cluj, UTA, Sepsi si Hermannstadt. Farul si U Cluj depind doar de rezultatele proprii, o victorie asigurandu-le biletele pentru play-off."Suntem pregatiti, am jucat ... citește toată știrea