Universitatea Cluj nu cedeaza in lupta pentru titlu! Transfer de ultim moment pentru echipa lui Sabau

FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu UTA Arad pentru transferul mijlocasului Andrej Fabry (27 de ani).Fotbalistul slovac semnase cu "U" un contract valabil din vara anului 2025, insa, in urma intelegerii dintre cele doua cluburi, Fabry se va alatura maine dimineata lotului condus de Ioan Ovidiu Sabau.Mijlocasul ofensiv a debutat la nivel de seniori pentru formatia de liga a doua slovaca Nitra in 2015, pe care a ajutat-o, doi ani mai tarziu, sa obtina promovarea in prima divizie. ... citește toată știrea