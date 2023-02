Universitatea Cluj, o noua achizitie pe piata transferurilor. Un fundas cu prezente in nationala Bulgariei se alatura "studentilor"

Cu cateva ore inainte de incheierea perioadei de transferuri, Sepcile Rosii bifeaza o noua mutare. Fundasul stanga bulgar Ivan Goranov (30 de ani) este cel mai nou nume ce se alatura "studentilor".Ivan Goranov a debutat in prima reprezentativa a Bulgariei pe 6 septembrie 2018 intr-o victorie din UEFA Nations League cu Slovenia. In total, fundasul stanga are sapte selectii pentru nationala tarii vecine, sase dintre acestea fiind in meciuri oficiale."Originar din orasul Velingrad, Ivan a ... citeste toata stirea