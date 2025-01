Universitatea Cluj pregateste sa dea lovitura pe piata transferurilor. Presedintele "U": "E un fotbalist strain, vine de afara"

Presedintele Universitatii Cluj, Radu Constantea, a anuntat ca dupa ce l-au transferat pe Andrei Artean, clubul clujean se pregateste sa aduca un fotbalist strain, de afara, avand un profil ofensiv.Totodata, "studentii" sunt in tratative si pentru un mijlocas de la UTA Arad."Da, l-am luat pe Artean, am si anuntat oficial. Mai suntem in negocieri avansate cu un fotbalist de profil ofensiv, o extrema. Nu e din Liga 1, e un fotbalist strain, vine de afara. O sa discutam si cu cei de la UTA ... citește toată știrea