Universitatea Cluj, printre echipele din Superliga cu cei mai multi spectatori la meciuri. Vezi clasamentul echipelor in functie de spectatori

Universitatea Cluj a strans si in sezonul acesta din Superliga un numar impresionant de spectatori pe stadion.,,Studentii" s-au clasat pe locul 4 in topul audientei, in campionatul regular 2023-24, cu o medie de 8.467 spectatori/meci, fiind depasiti doar de FCSB (14.935 spectatori/meci), Rapid (13.634 spectatori/meci) si Universitatea Craiova (11.150 spectatori/meci), informeaza FC Universitatea Cluj.Atunci cand vine vorba de partide, ,,U" Cluj a avut doua care ajuns in topul meciurilor cu ... citește toată știrea