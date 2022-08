Universitatea Cluj ramane in continuare fara victorie in acest sezon! "Studentii" bifeaza al treilea esec consecutiv din Superliga

Atmosfera frumoasa si meci frumos pe stadionul "Francisc von Neumann" din Arad, insa "studentii" revin acasa cu o noua infrangere. Dupa derby-ul cu UTA Arad, "U" bifeaza al treilea esec consecutiv din Superliga, avand parte pana la aceasta ora doar de remize, fara victorii. In timp ce UTA Arad a obtinut a doua victorie din acest sezon, 2-0 cu "U" Cluj, in etapa a cincea din Liga 1.Desi dezamagiti, baietii lui Lincar spun ca nu vad o problema in jocul lor, infrangerea doare, dar ei se vor ... citeste toata stirea