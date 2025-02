Universitatea Cluj ramane lider in campionat! Victorie importanta in fata celor de la Rapid. Sumudica, criza de nervi dupa meci: ,,Domnule Boc, opriti-va"

Universitatea Cluj s-a impus in fata celor de la Rapid Bucuresti, scor 2-1, intr-un meci din campionatul intern. Cu aceasta victorie, ,,studentii" isi consolideaza pozitia din clasament.In minutul 7, U Cluj a deschis scorul printr-un gol marcat de Thiam, care a fost anulat insa din cauza unui offside. Fundasul Masoero a reusit sa marcheze in minutul 20 si sa ii puna pe ,,studenti" in avantaj.Christensen T. a reusit sa restabilesca egalitatea, iar la pauza s-a intrat cu scorul de 1-1. Thiam a ... citește toată știrea