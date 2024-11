Universitatea Cluj scrie istorie! E pentru prima data in cei 105 ani de existenta ai clubului cand se intampla acest lucru

Universitatea Cluj a scris istorie, dupa meciul cu Farul Constanta incheiat 1-1, pe Cluj Arena."Sepcile Rosii" au reusit sa incheie turul de campionat pe locul in Superliga pentru prima data in cei 105 ani de existenta. Cu o medie de 2 puncte pe meci si fara nicio infrangere pe teren propriu, "U" Cluj intra in a doua parte a sezonului din postura de lider incontestabil, avand 30 de puncte, la 6 puncte distanta de locul 2.Performanta remarcabila scrie o pagina de aur in istoria clubului, iar ... citește toată știrea