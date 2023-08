Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal (FRF) a amendat, in cadrul sedintei de miercuri, cele doua formatii clujene cu 10.000 de lei, in urma incidentelor petrecute la meciul direct, castigat de CFR cu 4-3, in etapa a sasea a Superligii."AS FC Universitatea Cluj vs. FC CFR 1907 Cluj - Incidente - In temeiul art. 82.1 si 3.a si c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sanctioneaza clubul AS ... citeste toata stirea