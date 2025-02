Universitatea Cluj si CFR Cluj continua sa surprinda! Mai multi jucatori de la ambele echipe, inclusi in echipa ideala

Universitatea Cluj si CFR Cluj au cate doi jucatori inclusi in echipa ideala a etapei cu numarul 28 din Superliga. Jucatorii alesi in echipa ideala sunt Iulian Cristea si Gabriel Simion de la "U" Cluj si Matei Ilie si Meriton Korenica de la CFR Cluj.In momentul de fata, Universitatea Cluj se afla pe locul 2 in Superliga cu 51 de puncte, fiind la un singur punct distanta de FCSB. Mai mult, in cele 28 de etape jucate, "studentii" au reusit sa marcheze 42 de goluri, la fel ca FCSB.CFR Cluj se ... citește toată știrea