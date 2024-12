Universitatea Cluj si CFR Cluj, valoare de piata asemanatoare. Care sunt cei mai scumpi jucatori de la ambele formatii

Universitatea Cluj si CFR Cluj sunt in acest moment pe locuri de play-off in campionatul intern. Intrecerea intre cele doua echipe nu este insa doar in clasament, ci si la valoarea lotului.Lupta este stransa la acest capitol, deoarece lotul CFR-ului este cotat la 16,8 milioane de euro, in timp ce Universitatea Cluj este evaluata la 16,2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate, transfermarkt.ro.Top 5 cote de piata la CFR Cluj:Louis Munteanu - ... citește toată știrea