Universitatea Cluj spera sa obtina trei puncte la Iasi. Nelutu Sabau avertizeaza: ,,Nu avem voie sa mai facem astfel de greseli"

Universitatea Cluj, liderul din SuperLiga, joaca astazi, de la ora 16:45, in deplasare la Iasi. ,,Studentii" spera sa continue forma de neoprit si sa ajunga la 11 meciuri consecutive, in campionatul intern, fara infrangere.In cazul unei victorii, elevii lui Sabau isi pot mentine diferenta de cel putin 5 puncte fata de locul doi.Cu toate acestea, antrenorul Universitatii se asteapta la un meci greu impotriva celor de la Poli Iasi, care se afla in acest moment pe locul 12, cu 11 puncte adunate. ... citește toată știrea