Universitatea Cluj, super transfer de la Universitatea Craiova. Cedarea mijlocasului a impartit Bania, fanii olteni sunt in delir

Dupa transferurile lui Ivan Goranov si Ivan Martic, Universitatea Cluj l-a achizitionat definitiv pe Dan Nistor. Mijlocasul de 34 de ani ar putea debuta sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabau chiar la partida de vineri, 17 februarie, impotriva Chindiei Targoviste, din etapa a 26-a din SuperLiga.Dan Nistor a fost achizitionat de Universitatea Craiova in ianuarie 2020 de la Dinamo pentru 260.000 de euro. In cei trei ani petrecuti in Banie a jucat 123 de meciuri, in care a reusit 15 goluri si 18 pase ... citeste toata stirea